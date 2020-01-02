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2 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Başörtüsü yasağına Danıştay’dan red

02 Ocak 2020, Perşembe 02:53
DANİŞTAY İDARÎ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU, ORTAOKUL VE LİSELERDE BAŞÖRTÜSÜ SERBESTİSİ GETİREN YÖNETMELİĞİN İPTALİ TALEBİNİ REDDETTİ.

İptale red kararına onama

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu,  ortaokul ve liselerde başörtüsü serbestisi getiren yönetmeliğin iptali talebini reddeden 8. Dairenin kararını onadı. Red kararının hukuka ve usule uygun bulunduğunun belirtildiği kararla, ortaöğretimde başörtüsü serbestisi kesinleşti.

Din ve vicdan hürriyeti

8.daİrenİn karar gerekçesinde, ortaokul ve liselerde başörtüsünü yasaklayan herhangi bir anayasal ya da yasal hüküm bulunmadığı belirtilirken, dava konusu yönetmelikle bir sınırlama değil, din ve vicdan hürriyeti kapsamında devlete düşen pozitif yükümlülük gereği serbestlik getirildiği belirtilmişti.

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Başörtüsü yasağına Danıştay’dan red

Danıştay İdarÎ Davâ Daireleri Kurulu, ortaöğretimde başörtüsü serbestisi itirazlarını reddetti. Onanan kararla birlikte ortaöğretimde başörtüsü takabilecek.

Danıştay İdarî Dâvâ Daireleri Kurulu, ortaokul ve liselerde başörtüsü serbestisi getiren yönetmeliğin iptali istemini reddeden dairenin kararını onadı. Bu kararla, ortaöğretimde başörtüsü serbestisi kesinleşti. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelik 2014 yılında değiştirilerek lise ve ortaokul öğrencilerine başörtüsü serbestisinin önü açılmıştı. Emekli Yargıç Ömer Faruk Eminağaoğlu, düzenlemenin iptal istemiyle dâvâ açmıştı. Danıştay Başsavcılığı’nın yönetmeliğin iptal edilmesi yönündeki görüşüne karşın Danıştay 8. Dairesi, talebi reddetmişti. 

Kararın gerekçesinde, ortaokul ve liselerde açıkça başörtüsünü yasaklayan herhangi bir anayasal ya da yasal hüküm bulunmadığı belirtilirken, dâvâ konusu yönetmelikle ise bir sınırlama değil, din ve vicdan hürriyeti kapsamında devlete düşen pozitif yükümlülük gereği serbestlik getirildiği savunulmuştu. Eminağaoğlu da karara itiraz etti.

Karar, usûl ve hukuka uygun

İtirazı görüşen Danıştay İdarî Dâvâ Daireleri Kurulu, oy çokluğuyla dairenin kararını onadı. Kararda, “Temyizen incelenen karar usûl ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir” denildi. Cumhuriyet’in haberine göre, Danıştay üyeleri Gürsel Mekik, Ziya Özcan, Turgay Tuncay Varlı ve Mühsin Yıldız karara muhalefet ederek, karşı oy yazdı. Karşı oy yazısında, “Bunun doğal sonucu olarak, özel alandan kamusala, kamusaldan resmî alana doğru gidildikçe bireysel özgürlüklerin ve bu bağlamda dinsel simge ve giysilerin kullanımının, ülkenin özgül koşulları da dikkate alınarak diğerlerinin davranışlarından daha kolayca etkilenecek yaşta bulunan öğrencilik çağındaki çocukların hak ve özgürlüklerinin korunması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik meşru bir amaca hizmet etmek üzere sınırlandırılmasında hukuksal bir sakınca bulunmamaktadır” denildi.

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