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29 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Bayramda çok dikkat edelim

27 Temmuz 2020, Pazartesi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü “Kurban nedeniyle bu bayram, Ramazan Bayramı’ndan daha riskli. Çok dikkatli ve hazırlıklı olmalıyız” dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kurban Bayramı’na günler kala yaptığı bilgilendirmede, “Bayram, başka etkinliklere benzemez. Kurban ritüeli nedeniyle, bu bayram, Ramazan Bayramı’ndan daha riskli. Ülkemizin her evinde yaşanan ve 83 milyonun katıldığı bir etkinlik söz konusu. Çok dikkatli ve hazırlıklı olmalıyız” dedi. T24’deki habere göre Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından, Kurban Bayramı’nda Koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemlere ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Özlü, Kurban Bayramı’nda riskleri azaltmak için vatandaşların uyarılması ve tavsiyelerde bulunulması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Özlü, “Toplu taşımada, hayvan nakilleri, turistlik tesisler, yol güzergâhlarındaki tesisler, hayvan pazarları ve kesim yerlerinde sıkı denetimler yapılmalı ve cezaî yaptırımlar uygulanmalı” dedi.

“Vekaletle kurban teşvik edilmeli”

Prof. Dr. Özlü, vatandaşların vekâletle kurban kesimine teşvik edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Hayvan pazarı, kesim yerine gitmeden, insanların kurbanı kesilip, eti teslim edilmeli. Hayvan pazarları ve kesim yerlerinin sayısı arttırılmalı, alanlar genişletilmeli; yeterli sayıda lavabo, sıvı sabun, kâğıt havlu, el dezenfektanı olmalı. Buraların bakımı; girişte ateş ölçümü, semptom sorgulaması, alana göre içerideki kişi sayısının kontrolü, fizikî mesafenin korunması, maskesiz girilmemesi, hijyene uyulması için ilgili kişi ve kurumlar ile bunların görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanıp ilan edilmeli” diye konuştu.

“Bayram namazı açık havada kılınmalı”

Kurban kesim alanlarının sıkı şekilde denetlenmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, “Denetimleri kimin ne sıklıkla, nasıl yapacağı ve cezai yaptırımların nasıl uygulanacağı netleştirilmeli. Mümkünse, bayram namazı açık havada kılınmalı, kişiler arası en az 1 metre mesafe olmalı, maskesiz gelinmemeli, giriş ve çıkışta kalabalıklaşma olmaması için uyarılar yapılmalı, namaz sonrası bayramlaşma, temas, tokalaşma olmamalı. Namaz öncesi cami, halılar, lavabo, abdest alma yerleri, tuvaletler ve çevre yüzeyleri temizlenip dezenfekte edilmeli, cemaat evinden seccadesini getirerek, onun üzerinde namaz kılmalı, müftülükler, din görevlileri, bu kuralları önceden cemaate duyurmalı” ifadesini kullandı.

“Ziyaretler kısa tutulmalı”

Bayramlaşmanın tercihen telefonla, görüntülü arama ile yapılması tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Özlü, “Bayram ziyaretleri kısa tutulmalı, mümkünse açık havada yapılmalı, maske ve mesafe korunmalı, bu sırada el öpme, sarılma, temas ile yeme içme olmamalı, yemek dâvetleri yapılmamalı ve davetlere katılmamalı. Bayram, başka etkinliklere benzemez. Kurban ritüeli nedeniyle bu bayram, Ramazan Bayramı’ndan daha riskli. Ülkemizin her evinde yaşanan ve 83 milyonun katıldığı bir etkinlik söz konusu. Çok dikkatli ve hazırlıklı olmalıyız. Bu tedbirler riski ortadan kaldırmaz; ama azaltabilir” ifadelerini kullandı.

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