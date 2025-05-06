Bediüzzaman’ın ilk talebelerinden Sıddık Süleyman’ı rahmetle anıyoruz

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman’ın ilk talebelerinden Sıddık Süleyman Kervancı, Said Nursî’nin hizmetine koşan ilk kahramanlardandır.

Ömrü boyunca iman hizmetini devam ettiren Sıddık Süleyman’ın ismi Risale-i Nur’da “Sıddık Süleyman”, “Barlalı Süleyman”, “Süleyman Efendi” ve “Süleyman” olarak geçer. Bediüzzaman ona “sıddık” unvanını vermiştir. Sekiz yıl boyunca Bediüzzaman’a ve Risale-i Nur’a fedakârca hizmetlerde bulunmuştur.

Sıddık Süleyman aleyhinde Barla’da bazı kişiler tarafından dedikodu çıkarılınca Bediüzzaman onu savunur: “Süleyman sekiz sene benim gibi asabî, hiddetli bir adamı hiçbir vakit gücendirmeden, hiçbir menfaat-i maddî mukabilinde olmayarak, kendi işini bırakıp, kemâl-i sadakatle lillâh için hizmeti bu köyce malûmdur. Böyle bir adamla bu köy değil, belki bu vilâyet iftihar etmeli. Bu tarz ahlâk, bu zamanda bulunması, medâr-ı ibrettir”. 1898 yılında Barla’da dünyaya gelen Sıddık Süleyman, 6 Mayıs 1965 tarihinde Ankara’da vefat etmiştir. Barla’ya götürülerek defnedilmiştir.

Nihat Orhan - İstanbul