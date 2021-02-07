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7 ŞUBAT 2021 PAZAR - YIL: 51

'Beğenmediğiniz insanları terörist ilan edemezsiniz'

07 Şubat 2021, Pazar
Ceza hukukçusu Prof. Ersan Şen, iktidarın toptancı bir zihniyetle beğenmediği insanları terörist ilÂn edemeyeceğini söyledi.

RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na katılan Prof. Dr. Ersan Şen, Boğaziçili öğrenciler için yapılan açıklamalarda kullanılan “terörle iltisaklı” ifadesini yorumladı. Prof. Şen, “Terörün yasalarda tanımı vardır. Önünüze gelene terörist diyebilir misiniz? Terörist demek hakarettir. Toptancı bir zihniyetle beğenmediğin insanları terörist olarak yaftalayabilir misin? İltisak ve irtibat tüzel kişilerde olur. İnsanlarda iltisak ve irtibat olmaz. İltisak kaynaşma, irtibat ilgi demek” ifadelerini kullandı. Prof. Ersan Şen’in açıklamalarından satır başları şöyle: “3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 1 ve 7’nci maddelerine bakarsak terörün ne olduğunu, cebir ve şiddet kullanmak olduğunu, ülkenin Anayasa ile kurulu düzenini, siyasî düzenini, cebirle, şiddetle, baskıyla, korkutmayla, yıldırmayla değiştirmeye yönelik birtakım eylemlere organize bir şekilde girilmesi olduğunu görürüz. Kimsenin haddine değil. Bu hükümlerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin değerlendirmesini yargı yapar. Birçok insanın tartışmaya açtığı, memurlaşmaması gereken, sabahtan akşama canımızı ortaya koyduğumuz, güçsüz insanın güçlü karşısında, bürokrasi karşısında, devlet karşısında, hakkını arayabileceği yargı belirler.”

Siyasiler bu kavramı pek sevdi

“Terörist aslında kavram değildir terör suçunu işleyene terörist diyoruz” diyen Şen, “Önünüze gelene terörist diyebilir misiniz? Terörist demek hakarettir. Birisine terörist dediğiniz zaman Terörle Mücadele Kanunu’nun maddelerine göre suç işleyen kişi diyorsunuz. Toptancı bir zihniyetle beğenmediğin insanları velev ki 2911 sayılı toplantı ve gösteri  yürüyüşleri kanununa muhalefet ettin. Terörist olarak yaftalayabilir misin? Biz hangi hak ve hürriyetleri konuşuyoruz, hangi olağan hukuk düzenini konuşuyoruz? Anayasada, kabul ettiğimiz uluslararası sözleşmelerde hak ve hürriyetler süs olsun diye mi var? Bunlar kâğıt üzerinde dursun otoriterin izin verdiğini kullansınlar, izin vermediğimizi kullanmasınlar insanlara bir kalıp oluşturalım farklı fikirlerden bahsedelim. Bunları geçelim. Terörist denilen mevzu gri bir alan oldu artık. İki kişi bir araya geliyor terörist. Siyasiler pek sevdi bu kavramı, ama biz kavramların içini boşaltmakta pek mahiriz. Hukuk devleti demek keyfilikten uzak, önceden belirlenmiş anayasası, kanunu olan ve buna göre yönetilen demek. İltisak ve irtibat tüzel kişilerde olur. İnsanlarda iltisak ve irtibat olmaz. İltisak kaynaşma, irtibat ilgi demek” dedi.

 

Etiketler: insan, terörist, ilan
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