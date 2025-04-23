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23 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Beklenen İstanbul depremi her an kapıdadır

23 Nisan 2025, Çarşamba 15:40
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Beklenen İstanbul depremi her an kapıdadır. Milletimizin, bütün kurum ve kuruluşlarımızın hazırlıklı olması ve olası İstanbul depremini de mümkün olan en az zayiatla atlatmamız lazım." dedi.

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Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 105. yılı ile 23 Nisan dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kurul'a gelişinde gazetecilerin, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili sorularını yanıtladı.

Depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Kurtulmuş, "İstanbul ve çevresinde çok kuvvetli hissedilmiş bir depremle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Herhangi bir ölü ya da yaralı haberinin gelmediğini dile getiren Kurtulmuş, "Ümit ederiz ki bu büyük olan depremin etkileri olmadan bunu atlatırız; milletçe bir büyük tehlikeyi daha geride bırakmış oluruz ama öyle görünüyor ki, zaten beklenen İstanbul depremi her an kapıdadır. Milletimizin, bütün kurum ve kuruluşlarımızın hazırlıklı olması ve olası İstanbul depremini de mümkün olan en az zayiatla atlatmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "23 Nisan resepsiyonunun iptal olma durumu olur mu?" sorusuna, "Bakacağız" cevabını verdi.

AA

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  • Hüseyin İlhan

    23.4.2025 18:43:59

    Kapıda ,eşikte velhasıl dprem ikazları ile yüce rabbim sizlere bilhassa diyor ki:Adaleti katletmeyin.Hak sahiplerinin hakkını teslim edin.Milletin,yetimin hakkına çökmeyin.İnsanalrın dişinden-tırnağından biriktirdiği ve malik olduğu malları alavere-dalavere i le gasp etmeyin KURTULMUŞ efendi. Zira miyonu aşkaın insanın kanına,canına girdiniz. Milyonların hukukunu çiğnediniz.Hala bu ikazları anlamıyorsanız sakıın sakın ağzınızı dahi açmayın daha iyi.

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