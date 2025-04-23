TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Beklenen İstanbul depremi her an kapıdadır. Milletimizin, bütün kurum ve kuruluşlarımızın hazırlıklı olması ve olası İstanbul depremini de mümkün olan en az zayiatla atlatmamız lazım." dedi.

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