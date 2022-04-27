Bir Bylock skandalı daha

Mahkeme, A.G.’ye ByLock kullandığı gerekçesiyle 7 yıl ceza verdi. Avukatlar ise mahkemenin A.G.’yle aynı isimde bir kullanıcı bulduğunu ve “Olsa olsa budur” denilerek ceza verildiğini söyledi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, ByLock’la ilgili bir yerel mahkeme kararı bu konudaki hukuki süreçleri yeniden gündeme getirdi. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi, A.G.’ye Bylock kullandığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezası verdi. A.G.’nin telefonunda ya da bilgisayarında ByLock bulunmadığını belirten avukatı Cenk Yiğiter, “mahkemenin hiçbir araştırma yapmadan isim benzerliklerinden yola çıkarak yargılama yaptığını” söyledi. ByLock üzerine uzun süre araştırma yapan avukat Levent Mazılıgüney de, “Kolluk içinde bir ekip, vargücüyle eşleşme yapamadıkları ByLock verilerinin kime ait olduğunu ‘olsa olsa’ yöntemiyle değerlendiriyor” dedi. Haber Merkezi

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