“Batı Şeria’daki sivillerin korunması” çağrısı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), şiddet, kısıtlamalar ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin işgal altında tutulan Batı Şeria’daki Filistinlilerin hayatlarını katlanılmaz hale getirdiği uyarısında bulunarak, Filistinlilerin acilen korunması çağrısında bulundu.

ICRC’den yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’da bu yıl onlarca Filistinlinin öldürüldüğü, yüzlercesinin yaralandığı ve çok sayıda kişinin zorla yerinden edildiği belirtildi.

Filistinlilerin evlerinin ve mülklerinin zarar gördüğü ya da yıkıldığı, bunun neticesinde bazı ailelerin barınaklarından ve geçim kaynaklarından yoksun kaldığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ICRC’nin İsrail ve İşgal Altındaki Topraklardaki Komite Heyeti Başkanı Julien Lerisson, “Tekrarlanan ve yoğun şiddet eylemlerine son verilmesi gerektiğini” vurguladı.

Kızılhaç yetkilisi, hareket özgürlüğünün kısıtlanmasının, hastaların sağlık hizmetlerine ulaşmasını ve çocukların okula gitmesini engellediğini, insanları evlerinden ve geçim kaynaklarından kopardığını, aileleri ve toplumları giderek kötüleşen ve sonunda katlanılmaz hale gelen hayat şartlarına sürüklediğini vurguladı.