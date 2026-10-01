Alman Jonas Müslüman oldu

01 Ekim 2026, Perşembe 01:00
Uşak’ın Ulubey ilçesinde gerçekleştirilen ihtida merasiminde Alman vatandaşı Jonas, İslâm dinini seçti. Jonas’ın Müslüman olmak istediğini belirterek Ulubey İlçe Müftülüğüne müracaat etmesinin ardından kendisi için ihtida merasimi düzenlendi.
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Ulubey İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen merasimde İlçe Müftüsü Harun Gök, Jonas’a İslâm’ın temel esasları hakkında bilgi verdi. Bilgilendirmenin ardından Jonas, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Merasim, İlçe Müftüsü Harun Gök tarafından yapılan duayla devam etti. Törenin sonunda Jonas’a Müslüman olduğunu gösteren ihtida belgesi takdim edildi. Ayrıca kendisine Kur’ân-ı Kerîm hediye edildi.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
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