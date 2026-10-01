Alman Jonas Müslüman oldu

Uşak’ın Ulubey ilçesinde gerçekleştirilen ihtida merasiminde Alman vatandaşı Jonas, İslâm dinini seçti. Jonas’ın Müslüman olmak istediğini belirterek Ulubey İlçe Müftülüğüne müracaat etmesinin ardından kendisi için ihtida merasimi düzenlendi.

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