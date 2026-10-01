Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sizi harbin şiddetinden koruması için zırh yapma sanatını da ona (Dâvûd'a) Biz öğrettik. Artık şükredersiniz, değil mi? Enbiyâ Suresi: 80 HADİS: Hz. Aişe’den (r.anha) rivayetle: Resulullahın en çok kızdığı huy, yalan söylemekti. Camiü’s-Sağir, No: 3079

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