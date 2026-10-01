Türkiye, 22 tavsiyenin 6’sını uyguladı

Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO), Türkiye’nin milletvekilleri, hâkimler ve savcılara ilişkin 22 tavsiyeden 6’sını tam, 9’unu kısmen uyguladığını, 7’sini ise yerine getirmediğini bildirdi.

Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO), Türkiye’ye ilişkin iki uyum raporunun özetini Salı günü yayınladı. Mart 2026’da kabul edilen raporlar, Türkiye’de milletvekilleri ile hâkim ve savcılar bakımından yolsuzluğun önlenmesini ve üst düzey yürütme görevlileri ile kolluk kuvvetlerinde dürüstlüğün güçlendirilmesini değerlendiriyor.

Hiçbiri tam uygulanmadı

GRECO’nun dördüncü tur değerlendirmesinde Türkiye’ye toplam 22 tavsiye verildi. Son değerlendirmeye göre: 6 tavsiye tatmin edici biçimde uygulandı veya ele alındı, 9 tavsiye kısmen uygulandı, 7 tavsiye uygulanmadı. Milletvekillerine ilişkin 7 tavsiyenin ise hiçbirinin tam olarak uygulanmadığı belirtildi. GRECO, milletvekilleri için davranış kurallarının oluşturulması, çıkar çatışmalarının zamanında bildirilmesi, milletvekillerinin mal beyanlarının düzenli olarak doğrulanması ve yasama dokunulmazlığı sisteminin gözden geçirilmesi gibi konularda eksikliklerin sürdüğünü belirtiyor.

Mal beyanlarında şeffaflık uyarısı

Kuruluş özellikle Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun bağımsızlığının güçlendirilmesi, yargı mensuplarının görev güvencesinin sağlanması, Adalet Bakanlığı’nın gelecekteki hâkim ve savcıların seçimi ve işe alınması, geçici görevlendirmeler ve disiplin süreçlerindeki bazı yetkilerinin kaldırılması ile işlevsel dokunulmazlığın kaldırılması gerektiğini belirtiyor. Mal beyanlarının kural olarak gizli olması da raporda ele alınan konular arasında. GRECO’ya göre yalnızca az sayıda milletvekili bu beyanları gönüllü olarak kamuoyuna açıklıyor. Euronews Türkçe’nin haberine göre, kuruluş, kamuoyu danışmalarına ilişkin kuralların netleştirilmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirirken, danışmaların hâlâ büyük ölçüde takdire bağlı olduğunu ve paydaşların sürece daha etkili biçimde katılması gerektiğini belirtiyor.

Üst düzey yöneticiler konusunda ilerleme sınırlı

GRECO’nun beşinci tur değerlendirmesi, merkezi hükümetlerdeki üst düzey yöneticiler ile polis ve jandarma gibi kolluk kuvvetlerini kapsıyor. Bu bölümde toplam 32 tavsiyenin durumu şöyle: 4 tavsiye tatmin edici biçimde uygulandı veya ele alındı: 7 tavsiye kısmen uygulandı. 21 tavsiye uygulanmadı. GRECO, üst düzey yürütme görevlileriyle ilgili alanda “neredeyse hiç ilerleme” kaydedildiğini belirtiyor. Türkiye ayrıca, ulusal yolsuzlukla mücadele stratejisi ve eylem planı taslağı hazırladı. Ancak GRECO, taslağın içeriğinin henüz açıklanmadığını belirtiyor. Kuruluş; üst düzey yöneticilerin atanmasından önce bütünlük kontrollerinin güçlendirilmesi, bu kişilere özel davranış kuralları getirilmesi, çıkar çatışmalarının bildirilmesinin zorunlu hale getirilmesi ve mal beyanlarının kamuya açılması gibi konularda ilerleme istiyor.

Haber Merkezi