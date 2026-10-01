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1 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

İsrail ordusu, NAZA'daki gerçeği bir kez daha inkar etti

01 Ekim 2026, Perşembe 13:38
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaptığı sivil katliamları belgeleyen NAZA belgeselinde anlatılanların gerçeği yansıtmadığını savunarak yaklaşık 3 yıldır Filistinlilere karşı işlediği soykırımı inkar etti.

 

 

İsrail ordusu, İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülen ve Gazze’deki sivil katliamı gözler önüne seren NAZA belgeseli hakkında 10 sayfalık bir açıklama yayımladı.

GERÇEK SAPTIRILMIŞ!

NAZA belgeselinin anlatısının "gerçekliğin manipülatif biçimde saptırılmasından kaynaklanan ciddi maddi hatalara dayandığı" ileri sürülen açıklamada, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 3 yıldan bu yana gerçekleştirilen saldırılarda on binlerce sivilin ölmesi görmezden gelindi.

İsrail ordusunun saldırılarını sivil ayrımı gözeterek yaptığı iddiasına yer verilen açıklamada, İsrailli bir askerin NAZA belgeselinde hedeflenen bir kişi için 500 kişiyi öldürme talimatı aldıkları itirafının da gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.

"TEYİT SÜRECİ YÜRÜTMEDİLER"

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne saldırılarda yapay zeka teknolojisinin kullanılmadığı ve hedeflerin yetkili istihbarat subayları tarafından belirlendiği iddia edildi.

İsrail’in aşırı sağcı hükümetinin vatandaşlıktan atmakla tehdit ettiği yönetmenleri de hedef alan açıklamada, "Yapımcılar, mesleki standartların gerektirdiği şekilde iyi niyetle yeterli doğrulama ve teyit süreci yürütmüş olsalardı, filmde sunulan ciddi hataları fark edebilirlerdi. Nihai sonuç, bunu yapmadıklarını göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

BELGESELDEKİ ASKERLERİ TESPİT TALİMATI

İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü"ne, İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NAZA filmi layık görülmüş, olay İsrail'de büyük yankı uyandırmıştı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, askeri istihbarat, askeri savcılık ve hava kuvvetlerine, NAZA belgeselinde konuşan askerlerin zorunlu hizmette mi yoksa yedek asker mi olduklarını belirleyerek kimliklerini tespit etmeleri talimatı vermişti.

NETANYAHU "KIŞKIRTMA" DEMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, NAZA belgeselinin "Yahudi karşıtı (antisemitik) kışkırtma" olduğunu iddia etmişti. Netanyahu, NAZA belgeseline ilişkin tartışmalar sürerken İsrail askerlerini "karalayanları" vatandaşlıktan çıkarmak için yasa tasarısı sunacağını açıklamıştı.

İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar da 13 Eylül'de NAZA belgeselinin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'u vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etmişti.

YÖNETMENİN EVİ ÖNÜNDE PROTESTO

Öte yandan, İsrail'de aşırı sağcı onlarca aktivist, İsrail'in merkezindeki Savyon kasabasında, "NAZA" filminin yönetmeni Szor'un ailesinin evinin önünde gösteri düzenleyerek, "hainlere idam cezası" şeklinde sloganlar atmıştı.

AA

Etiketler: Filistin, Gazze, soykırım, İsrail, Venedik Film Festivali, NAZA, İsrail ordusu, Netanyahu, Yuval Abraham, Rachel Szor
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  • S.topuz

    1.10.2026 15:06:22

    😡😤😭😭🕊⚖🌍🇪🇺😭🕋Zalimlerin bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfîuygulamala-rı ve iftiraları, İŞGALLERİ, TEHDİTLERİ,SUİKASTLARI,SA-VUNMASIZve suçsuz,mâsum sivilleri rasgele bombalamala rı,katliam ve kıyımları, "Aç ve Susuz" bırakmaları, "SEFÂLET' e" mahkûm etmeleri sadece Ortadoğu,İRAN,Lübnan,Suriye, Gazzeliler ve Filistinliler için değil, bütünİNSANLIK,DÜNYA BARIŞ ve HUZURU için büyük bir"TEHLİKEveTEHDİT"mahiyeti taşımaktadır!BüyükSUÇ'tur! Tüm SUÇLULAR,Uluslar arası Mahkemede gerekli ceza ve müeyyideyi HAK ettiği şekilde acele almalı!Yoksa herkes ka-fasına göre,gayr-ı Kanunî hare ket edecek olursa,bunun sonu nereye varacağını hayal bile e-demeyiz,pek korkunç olur.Akl-ı Selim sahibi olanDünyaâlem Mercîlere ve Siyasîlere duyuru lur!Aksi haldeYARINçokgeç olabilir,Allah muhafaza!Eey Âlem-i İNSANLIK,Eey Âlem-iİSLÂM, AB,NATO,EyBM, RUS-YA,ÇİN,JAOPONYA,ENDONEZ-YA,TÜRKİYEvd.!Daha ne zama na kadar seyredeceksiniz ve "SUÇ ORTAĞI"olmaya devam mı edeceksiniz?Yetme di mi?Yuuuh.😭🕊⚖🌍🇪🇺🕋😭🇵🇸

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