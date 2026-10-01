YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Fatma Betül Sayan Kaya’nın 2,2 milyar TL’yi Hazine’ye iade etmesini “suçun ve soygunun resmî itirafı” olarak nitelendirdi.

Emir, şunları kaydetti: “Fatma Betül Sayan Kaya’nın 2,2 milyar TL’yi Hazine’ye iade etmesi masumiyet değil, suçun ve soygunun resmî itirafıdır. Deşifre etmeseydik milletin milyarlarını çıtır çıtır yiyeceklerdi. Ancak yağma yok, kanun açık: SPK’nın OZATD suç duyurusu listesinde Fatma Betül Sayan Ve eşi İlyas Kaya neden yok, ifadeleri neden alınmadı? SPK 107/3’e göre elde edilen menfaatin kendisi değil, İKİ KATI ödenmek zorunda. Ödeme yapmak, SPK 106. maddeden (Bilgi Suistimali) yargılanmayı durdurmaz; o maddede etkin pişmanlık geçmez. Telefonları incelenerek neden irtibatları sorgulanmıyor? O paralar nereden geldi, hisseler kime satıldı tek tek ortaya çıkacak. Ayrıca 2,2 milyar TL bugün bankaya konduğunda mevduat faiziyle vergiler düşüldükten sonra bile saatte net 87 bin TL, günde net 2 milyon 88 bin TL para getirir. Yakalanınca ana parayı bırakıp kaçmak yok, yargı önünde hesap vermek zorundasınız.” Ankara - Anka

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