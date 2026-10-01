Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Fon kriziyle ilgili Devlet Denetleme Kurulu’na görev verilmesine tepki göstererek, “AKP iktidarının suları hariç her yerleri akıyor” dedi.

“SPK, Borsa İstanbul ve BDDK yönetimleri değişsin”

Ankara - Mehmet Kara

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fon kriziyle ilgili Devlet Denetleme Kurulu’nu görevlendirmesini eleştirdi. DDK Başkanı’nın Borsa İstanbul yönetimindeki konumuna işaret eden Uysal, “Hesap vermesi gereken bu vurgun yapılırken Borsa İstanbul’un yönetiminde olan Devlet Denetleme Kurulu Başkanı nasıl hesap soracak?” diye sordu.

Hesap vermesi gerekenler hesap mı soracak?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uysal şunları söyledi: “Şair Eşref’in tabiriyle AKP iktidarının ‘suları hariç her yerleri akıyor!’ Güya Devlet Denetleme Kurulu’na Fon Skandalı ile ilgili görev verilmiş!!! Hesap vermesi gereken bu vurgun yapılırken Borsa İstanbul’un yönetiminde olan Devlet Denetleme Kurulu Başkanı nasıl hesap soracak!!! Buradan bile esaslı bir süreç işlemeyeceği, zamana yayılarak gırtlağına kadar bu skandalın içine batmış AKP iktidarını sıyırmaya çalışacakları açık!!! ‘Her kim varsa’ diye cümleler kurulmuşsa da çok net bir soruşturma amacı yok çünkü yolsuzluk, usulsüzlük piramidi, zinciri var; akıllarınca sadece Fatma Betül Sayan Kaya ile bu skandalı kapatma niyetindeler!!! Büyük lafların gereğini yapma niyeti olan bir iktidar, bu vurguna izin veren, göz yuman, bilgi sızdıran Borsa İstanbul, SPK, BDDK, oğulları/damatları içinde olan Maliye Bakan Yardımcısı dahil tüm yönetimleri görevden almakla başlardı.”