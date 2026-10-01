Soygunun üzeri örtülemez

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan fon krizi ile ilgili yaptığı açıklama, “Yaşananlar, yüzyılın en büyük vurgunudur, en büyük dolandırıcılığıdır; ‘görevden af’ talepleriyle geçiştirilemez, üzeri örtülemez. Adı geçen siyasîler, medya mensupları, danışmanlar, bürokratlar, SPK ve BDDK yöneticileri etkin ve kapsamlı biçimde soruşturulmalıdır” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arıkan, “Milletin sofrasındaki porsiyon her geçen gün küçülürken kendi fonlarını büyütenler… Vatandaşa “sabır ve kanaat” öğütleyip, arka kapılarda milyarlık fonları birbirlerine peşkeş çekenler… Millet ay sonunu getirmek için kuruş hesabı yaparken, servetlerine servet katanlar… Milletin sofrasından çalınan her kuruşun hesabını vereceksiniz!” dedi. Ankara - Mehmet Kara

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