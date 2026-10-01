Diploma yetmiyor, yetenek aranıyor - Mezun çok, usta yok

Eğitim ile işgücü arasındaki uyumsuzluğa dikkat çeken DESAM Başkanı Gürkan Avcı, “Türkiye’nin ihtiyacı daha çok diploma değil, daha çok yetkinliktir” dedi.

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Başkanı Gürkan Avcı, “Türkiye’de herkes üniversiteye gitmek zorunda mı?” sorusunun Türkiye’nin eğitim sisteminin, insan kaynağının ve geleceğinin en derin sorusu olduğunu belirterek, “Eğitim meselesi artık sadece okul, müfredat, sınav veya üniversite meselesi değildir. Asıl mesele şudur: Türkiye nasıl bir insan yetiştirmek istiyor? Ve daha önemlisi: yetiştirdiğimiz insan ile ihtiyaç duyduğumuz insan aynı kişi midir?” dedi.

Mezun çok, usta yok

25-34 yaş grubunda yükseköğretim mezunu oranı 2008’de yüzde 13,5 iken 2025’te yüzde 45,6’ya yükseldiğini, bunun bir başarı olduğunu ancak diğer tarafta sanayi, üretim, inşaat, bakım-onarım ve teknik hizmetler nitelikli teknisyen, tekniker, operatör ve usta bulamıyor 2025 verileri açıkça gösterdiğini söyledi. Avcı, “İmalatta, inşaatta, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde ciddi açık iş var. Elektrikçi, sıvacı, tesisatçı, mobilyacı aranıyor. Asıl sorun diploma değildir işsizlik de değildir, uyumsuzluktur” değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim sistemi yeteneğe odaklanmalı

Mezunların önemli bir kısmının eğitim aldığı alanda çalışmadığına dikkat çeken Avcı şunları söyledi: “Türkiye’nin daha çok üniversite mezununa değil, daha doğru eşleştirilmiş insan kaynağına ve gelecek planlamasına ihtiyacı vardır. 21. yüzyılın eğitim sistemi gence artık ‘Üniversiteye gidecek misin?’ diye sormamalıdır. Şunu sormalıdır: Sen hangi problemi çözmekten hoşlanıyorsun? Neyi yaparken zamanın nasıl geçtiğini unutuyorsun? Hangi becerilerin güçlü? Türkiye’nin ve dünyanın önümüzdeki 10-20 yılda hangi becerilere ihtiyacı olacak? Asıl devrim, herkesin kendi yetenek ve istidadına göre eğitim ve kariyer planlaması yapmasıdır. Herkes üniversiteye değil, herkes kendi yeteneğine gitmelidir. Mesleklerin hiyerarşisini değil, yeteneklerin çeşitliliğini esas alan bir sistem kurmalıyız.”

Ankara - Mehmet Kara

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