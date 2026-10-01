Açlık sınırı asgarî ücretin 10 bin lira üzerinde

TÜRK-İŞ, çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Eylül 2026 sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, eylülde Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 37 bin 801 lira oldu. Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi diğer zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gereken aylık harcamaların toplamını ifade eden yoksulluk sınırı ise 123 bin 130 liraya çıktı. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48 bin 884 lira 82 kuruşa yükseldi. Eylül ayında 37 bin 801 liraya yükselen açlık sınırı, 28.075,50 liralık asgarî ücretin yaklaşık 10 bin lira üzerine çıktı. Ankara - Mehmet Kara

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