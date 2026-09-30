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30 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Palandöken, TESK Genel Kurulu'nda liste çıkarmıyor

30 Eylül 2026, Çarşamba 13:40
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bugün toplanan 22. Olağan Genel Kurul'da liste çıkarmayacağını duyurdu.

 

TESK 22. Olağan Genel Kurulu bugün bir otelde toplandı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, genel kuruldaki seçimlerde liste çıkarmayacağını ilan etti. 

Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu raporlarının ibra edilmemesinin ardından söz alan Bendevi Palandöken, "Siz de görüyorsunuz, adil ve eşit olmayan bu şartlarda artık seçime girip liste çıkarmama gerek kalmadığına karar verdim. Ben sizlerden helallik istiyorum. Siz kararınızı vermişsiniz, verebileceğiniz en doğru kararı vermenizi tavsiye ediyorum. Kazasız belasız görevinizi benim gibi yapıp, alın akıyla huzurlara çıkmayı nasip etsin ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Salondan ayrılan Palandöken gazetecilerin soruları üzerine, "Adaylıktan çekilmedim, liste çıkarmıyorum. Çünkü adil ve eşit bir seçim yapılmıyor. Bağırtı, gürültü, her türlü iftira. Bakanlığa biz şikayet ettik, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştuk. Böyle bir genel kurulun adil olmadığını siz de görüyorsunuz. Genel Başkanının konuşmasını dinlemeye bile tahammül edemeyenleri yönetmek çok zor. Arkadaşlarıma hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner, TESK Başkanlığı için aday olduğunu açıklamıştı. (ANKA)

Etiketler: TESK, Bendevi Palandöken, Genel Kurul, Türkiye, Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
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