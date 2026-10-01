AİHM’den 947 başvurucu için ihlâl kararı

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, AİHM’in ByLock kullanımına ilişkin üç kararda toplam 947 başvurucu hakkında ihlâl kararı verdiğini açıkladı.

Ünal ve Diğerleri dosyasında 591 kişi için adil yargılanma hakkının, Parun ve Diğerleri dosyasında 345 kişi için hem adil yargılanma hakkının hem de kanunilik ilkesinin, Korkmaz ve Diğerleri dosyasında ise 11 kişi için kanunilik ilkesinin ihlal edildiğine hükmedildi. Yeneroğlu, hükümetin mahkûmiyetlerin yalnızca ByLock’a değil, sendika ve dernek üyeliği, Bank Asya hesap hareketleri, sosyal medya paylaşımları ve HTS kayıtları gibi başka delillere de dayandığını savunduğunu belirtti. AİHM’in ise bu delilleri değerlendirmesine rağmen Yalçınkaya kararındaki tespitlerinden ayrılmayı gerektiren bir neden bulunmadığı sonucuna vardığını aktardı. Yeneroğlu, aynı gerekçelerle mahkum edilen kişilerin de yeniden yargılama talep edebilmesini sağlayacak yasal düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Ankara - Mehmet Kara