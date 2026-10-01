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1 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

M. Latif Salihoğlu dualarla uğurlandı

01 Ekim 2026, Perşembe
Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu bir süredir tedavi gören yazarımız M. Latif Salihoğlu dün (30 Eylül 2026) Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Yazarımız Salihoğlu, dün ikindi vakti İstanbul Güngören Fetih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla ebedî yolculuğuna uğurlandı.

Latif Salihoğlu da vuslata erdi
M. Latif Salihoğlu’nun ardından

İSTANBUL - MEHTAP Y. YÜKSELTEN
FOTOĞRAF: ERHAN AKKAYA - YENİ ASYA

Kalp rahatsızlığı sebebiyle ameliyat olan ve sonrasında tedavisi yoğun bakımda devam eden yazarımız M. Latif Salihoğlu dün sabah İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde vefat etti. Yakınlarının, okuyucularımızın ve camiamızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, kabri Cennet bahçelerinden bir bahçe olsun. 

Yeni Asya’da uzun yıllar görev yapan tarihçi-yazar M. Latif Salihoğlu, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurmuş, yapılan tetkiklerde kalp kapakçıklarının değiştirilmesine karar verilmişti. Ameliyat olan ve kalp kapakçıkları değişen Salihoğlu'nun tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyordu. Salihoğlu'nun cenaze namazı dün İstanbul Güngören Fetih Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılınarak dualarla defnedildi.

M. Latif Salihoğlu kimdir?

1958 yılında Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Yedibölük köyünde doğdu. İlkokul tahsilini köyde, ortaokulu ilçede, liseyi ise Batman’da tamamladı. Değişik köy ve şehirlerde yaklaşık üç yıl vekil öğretmenlik yaptı. Batman Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü'nü bitirdi.

1979 yılı başında İstanbul’a göç etti ve aynı yıl içinde Yeni Asya gazetesinde çalışmaya başladı. Kısa dönem askerlik yaparken yeniden üniversite imtihanına girdi. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü'nden 1985’de mezun oldu. 

Mezuniyetten sonra Yeni Asya’da çalışmaya devam etti. 1992 yılından sonra vefatına kadar köşe yazarlığı yaptı.

ESERLERİ:

- Türk-Kürt Kardeşliği, Tarih Bedestânı, 

- Türkçe İbadet Tartışması, Gün Gün Tarih, 

- Tayyar Alnıak, İsmail Hakkı Demir, “Âhirzaman Tarihi” serisi.

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Duaya ve rahmete vesile olması niyetiyle Salihoğlu'nun kaleme adlığı makaleleri ve kendisiyle yapılan röportajları istifadenize sunuyoruz:

Merhum Salihoğlu'nun köşe yazılarını okumak için tıklayınız
Hakikati anlatan eser: Ahirzaman Tarihi
Osmanlı aydınları hürriyet için çok bedel ödedi - Tarihçi-Yazar Latif Salihoğlu o dönemi yazdı
Farklı bakış açısıyla bir “yakın tarih” değerlendirmesi: “Ahir Zaman’ın tarihi

Etiketler: latif salihoğlu
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