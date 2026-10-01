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1 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Trump: İran pes edecek

01 Ekim 2026, Perşembe
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın sonunda pes edeceğini savundu ve Hürmüz Boğazı’ndan son birkaç haftada “herhangi bir dönemden fazla” petrol taşıdıklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’ın bahçesinde teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin temsilcileriyle birlikte basın mensuplarının sorularını cevapladı. Trump, soru-cevap bölümünün bir noktasında İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Tahran’ın “iyi durumda olmadığını” savundu. ABD Başkanı, İran’ın pes etmek veya taviz vermek üzere olup olmadığı sorusuna, “Henüz pes edecekler mi bilmiyorum ama sonunda pes edecekler. Ancak durumları çok kötü” şeklinde cevap verdi.

AA

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