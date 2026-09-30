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30 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

CENTCOM: ABD güçleri Erbil'den ayrıldı

30 Eylül 2026, Çarşamba 14:12
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD güçleri ve ekipmanlarının, Erbil Hava Üssü'nden düzenli bir şekilde çekilmesini tamamlayarak, Irak'taki Operation Inherent Resolve (Doğal Kararlılık Harekatı) misyonunun sona erdiğini açıkladı.

 

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD güçleri ve ekipmanlarının, Erbil Hava Üssü'nden düzenli bir şekilde çekilmesini tamamlayarak, Irak'taki Operation Inherent Resolve (Doğal Kararlılık Harekatı) misyonunun sona erdiğini açıkladı.

CENTCOM'un resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, CENTCOM'un, ABD kuvvetlerinin ve ekipmanlarının, Erbil Hava Üssü'nden düzenli bir şekilde tahliyesini bugün tamamlayarak Doğal Kararlılık Harekatı misyonunu sona erdirdiği bildirildi.

"PLANLI BİR SÜRECİN PARÇASI"

Açıklamada, "Irak'tan çekilme, ABD ile Irak arasında ikili bir savunma ilişkisine geçişi öngören planlı bir sürecin parçasıdır. Birleşik Müşterek Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı (CJTF-OIR), ABD kuvvetlerinin Koalisyon ortakları ve Suriye hükümeti ile birlikte Suriye'de IŞİD'e karşı mücadeleyi sürdürmesi sebebiyle faaliyetlerine devam etmekte olup, karargahı şu anda Ürdün'de bulunmaktadır" denildi. 

CJTF-OIR'in, CENTCOM'un 2014 yılında bu birimi kurmasından bu yana Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede ortak güçlere danışmanlık ve destek sağladığı ve bu güçlerin kapasitelerini artırdığı belirtildi.

"HER TÜRLÜ IŞID TEHDİDİNE HAZIR KALMAYA DEVAM EDİLECEK"

Açıklamada, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın değerlendirmesine de yer verildi. Buna göre Cooper, şunları kaydetti:

"Irak'ta göreve çağrıldıklarında icabet eden on binlerce Amerikalı asker, diplomat ve sivil personele üstün hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Azminiz, fedakarlığınız ve profesyonelliğiniz sayesinde IŞİD artık Irak'ın ulusal güvenliğine yönelik sistemsel bir tehdit oluşturmuyor, Peşmerge ve diğer Irak Kürdistan Bölgesi güvenlik güçleri de dahil olmak üzere Irak güvenlik güçleri, artık vatanlarına yönelik tehditleri tek başlarına yönetebilecek kapasiteye, liderliğe ve operasyonel bağımsızlığa sahip. Irak'ın güvenliğine ilişkin birincil sorumluluğu tamamen Irak Hükümeti'ne ve Irak'ın cesur halkına devrederken, bölgede konuşlu ABD ve Koalisyon güçleri, ortaya çıkabilecek her türlü IŞİD tehdidine cevap vermeye hazır kalmaya devam edecektir. Teyakkuz ve hazırlık durumumuzu korumak, ABD'nin güvenliğini sağlamak ve bölgesel güvenliği güçlendirmek açısından hayati öneme sahiptir."  

Amerikan ve Koalisyon güçlerinin, Eylül ayında Erbil Hava Üssü'ndeki personel ve ekipmanların tahliyesiyle sonuçlanan geçiş sürecinin bir parçası olarak geçen yılın Ekim ayında Irak'tan ayrılmaya başladığı hatırlatılan açıklamada, Kuzey Irak'ta bulunan Erbil Hava Üssü, CJTF-OIR için ana operasyon merkezi görevi gördüğü ve IŞİD karşıtı operasyonlara destek veren bin 500 kişilik Amerikan ve Koalisyon gücünün büyük bir kısmına ev sahipliği yaptığı belirtildi.  (ANKA)

Etiketler: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, CENTCOM, Operation Inherent Resolve, Doğal Kararlılık Harekatı, ABD, Irak, Suriye, Ürdün, Koalisyon güçleri, Kuzey Irak, IŞİD, Peşmerge
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