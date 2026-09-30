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30 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 123 bin 130 TL

30 Eylül 2026, Çarşamba 13:54
TÜRK-İŞ’in Eylül 2026 araştırmasına göre açlık sınırı 37 bin 800,92 TL’ye, yoksulluk sınırı 123 bin 130 TL’ye yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 48 bin 884,82 TL olurken, mutfak enflasyonu aylık yüzde 1,10, yıllık yüzde 35,14 olarak hesaplandı.

 

TÜRK-İŞ’in Eylül 2026 araştırmasına göre açlık sınırı 37 bin 800,92 TL’ye, yoksulluk sınırı 123 bin 130 TL’ye yükseldi. 

TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan araştırmanın Eylül 2026 sonuçları açıklandı.

AÇLIK SINIRI 37 BİN 800,92 TL

Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olarak ifade edilen açlık sınırı 37 bin 800,92 TL oldu.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı olan yoksulluk sınırı ise 123 bin 130 TL olarak hesaplandı.

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ 48 BİN 885 TL

Araştırmaya göre, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48 bin 884,82 TL'ye yükseldi. TÜRK-İŞ, araştırmanın bir ücret hesabı olmadığını, haneye girmesi gereken toplam geliri ifade ettiğini belirtti. Araştırmanın, enflasyon hesabı yapmaktan ziyade insan onuru ve değeriyle bağdaşan bir hayat sürdürülebilmesi için gerekli toplam harcama tutarını ortaya koymayı amaçladığı kaydedildi.

MUTFAK ENFLASYONU AYLIK YÜZDE 1,10

TÜRK-İŞ verilerine göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,10 arttı.

Gıda harcamalarındaki 12 aylık değişim oranı yüzde 35,14, yıllık ortalama artış yüzde 39,78, dokuz aylık artış oranı ise yüzde 25,40 olarak gerçekleşti.

TÜRK-İŞ, 39 yıldır dört kişilik bir ailenin insanca geçimini sağlayabilmesi için gerekli yaşam maliyeti tutarını belirliyor ve fiyat artışlarının aile bütçesine getirdiği yükü hesaplıyor. (ANKA)

Etiketler: TÜRK-İŞ Eylül 2026 araştırması, açlık sınırı, yoksulluk sınırı, aylık gıda harcaması, mutfak enflasyonu, yaşam maliyeti, aile bütçesi
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