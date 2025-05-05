Bir yılda 29 gazeteci cezaevine girdi

Türkiye’de haber alma hakkına, haber kuruluşlarına ve basın mensuplarına yönelik hak ihlalleri, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın raporuna yansıdı.

Cumhuriyet’ten Elif Özge Yalçın’ın haberine göre, tutuklamalar, fiziksel ve psikolojik şiddet, dijital ve geleneksel mecralara yönelik müdahaleler, sektör içerisindeki sorunlar gibi ana başlıkların yer aldığı 2024-2025 Basın Özgürlüğü Raporu Şişli’deki TGS Akademi’de açıklandı. Rapora göre bir yıl içinde en az 29 gazeteci cezaevine girerken, bugün 18 gazeteci hâlâ cezaevinde.

Raporda gazeteciler hakkında 313 soruşturma açılırken 123 gözaltı işlemi uygulandığı; 300 gazetecinin ceza davalarında; 11 gazeteci ve 4 kurumun ise özel hukuk davalarında hâkim karşısına çıktığı; son bir yılda en az 6 gazeteci hakkında konutu terk etmeme adlî kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.

Haber Merkezi