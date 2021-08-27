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28 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Bireysel silahlanmanın önüne geçilmeli

27 Ağustos 2021, Cuma 09:00
SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, ferdî silâhlanmanın önüne geçilmesi gerektiğini bunun için de denetime, kontrole, sınırlandırmaya ve tedbir almaya ihtiyaç olduğunu belirterek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Ülkemizde bireysel olarak silâh bulundurma ruhsatı ve silâh taşıma ruhsatı olan kişi sayısı kaçtır? Bunlardan kaç tanesinin birden fazla ruhsatlı silâhı vardır?” diye sordu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Dünyada adlî, siyasî ve diğer sebeplerle kişilerin, grupların ve devletlerin çatıştığını, savaştığı; bu çatışmaların, savaşların da savaş lobilerini güçlendirdiğini, çatışmalar neticesinde en çok kazananın silâh şirketleri olduğu bilinen bir gerçek olduğunu, ülkemizde de her geçen gün silâhlı kavgalar yaşandığı, bu kavgaların sonucunda da ölümler ve yaralanmalar meydana geldiğini söyleyen Karaduman, “Silâh beraberinde o silâhın bir şekilde kullanılması sonucunu doğurmaktadır. Bundan dolayı bireysel silâhlanmanın önüne geçmek gerekir ve bunun için denetime, kontrole, sınırlandırmaya ve önlem almaya ihtiyaç vardır. Bakanlığınızın ve TBMM’nin bu konuyu âcilen gündeme alması gerekmektedir” dedi. 

SİLÂH BULUNDURMA VE SİLÂH TAŞIMA RUHSATI VERİLEN KİŞİ SAYISI KAÇTIR?

Karaduman İçişleri Bakanı Soylu’nın cevaplandırılması istediğiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği önergede yönelttiği sorulardan bazıları şöyle: “Ülkemizde bireysel olarak silâh bulundurma ruhsatı ve silâh taşıma ruhsatı olan kişi sayısı kaçtır? Bunlardan kaç tanesinin birden fazla ruhsatlı silâhı vardır? Ruhsatlandırılan silâhların türlerini ve sayısını çoktan aza doğru belirtir misiniz? Son 10 yılda yıl yıl ve ayrı ayrı belirtilmek şartıyla silâh bulundurma ruhsatı ve silâh taşıma ruhsatı talep eden kişi sayısı kaçtır? Son 10 yılda yıl yıl ve ayrı ayrı belirtilmek şartıyla silâh bulundurma ruhsatı ve silâh taşıma ruhsatı verilen kişi sayısı kaçtır? Ruhsatsız silâh bulunduran vatandaş ve silâh sayısı ne kadar olarak tahmin edilmektedir? Bireysel silâhlanmayı tehlikeli buluyor musunuz? Bireysel silâhlanmayı sınırlayan bir çalışmanız var mıdır? Ruhsatı veya taşıma süresi geçmiş silâhların sayısı nedir? Ruhsatı veya taşıma süresi geçtiği halde emniyete bildirilmemiş silâh sayısı kaçtır?”

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