'Bize maske ya da test kiti ulaşmadı'

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, Erkan Yıldırım’ın Venezuela ziyaretine dair çarpıcı iddialarının ardından, eski Başbakan Binali Yıldırım “Oğlum Venezuela’ya maske ve test kiti yardımı götürdü” açıklaması yaptı.

AKP milletvekili ve Yıldırım ailesinin avukatı Serkan Bayram da Venezuela’ya sadece birkaç koli içinde maske ve test kiti götürüldüğünü açıkladı. Bayram’ın, götürülen yardımların Venezuela’daki Türk iş adamlarına ve ihtiyaç sahiplerine verildiğini söylemesi üzerine VOA Türkçe, Venezuela’da yaşayan bazı Türk vatandaşlarıyla çok az sayıdaki Türk iş adamlarıyla konuştu.

Vatandaşlar ve iş adamları kendilerine test kiti veya maske yardımı yapılmadığını; zaten kendilerinin bu ihtiyaçları karşılayabilecek ekonomik koşullara sahip olduklarını belirtti. Yaklaşık 10 yıldır Venezuela’da yaşayan ve deri ihracatı işiyle uğraşan Mehmet Hoşhanlı, “Ne Venezuela’daki iş adamlarına ne de buradaki ihtiyaç sahiplerine test kiti ya da maske verilmediğini teyit edebilirim. Biz böyle bir yardım gelmedi, almadık, görmedik” dedi.