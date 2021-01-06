Boğaziçi'ndeki gözaltılara ilişkin son durum?

Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilerde gözaltına alınan şüphelilerden 12'sinin farklı terör örgütlerinin faaliyetlerine katıldıkları, 24'ünün sol marjinal grupların düzenlediği eylemlerde yer aldıkları tespit edildi.

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde işlemleri devam eden şüphelilerden 34'ünün çeşitli üniversitelerin öğrencisi olduğu belirlendi. Diğer 2 şüphelinin ise herhangi bir üniversite ile ilişkisinin bulunmadığı tespit edildi.

Sorgularına başlanan şüphelilerden A.F.P, A.Y, D.B, R.A, T.K, Y.Ö. ve A.D.'nin terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri saptandı.

Ayrıca E.K. ve M.S.'nin terör örgütü TKP/ML, R.S.G.'nin terör örgütleri PKK/KCK ile DHKP/C, E.Ü.'nün terör örgütü THKP/C, M.H.'nin terör örgütü TKEP/L faaliyetlerine katıldıkları belirlendi.

Diğer 24 şüphelinin ise çeşitli sol marjinal grupların düzenlediği eylemlere katıldıkları öğrenildi.

Süreç

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 36 kişi gözaltına alınmıştı.