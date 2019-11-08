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8 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

'Bombalı araç' hazırlığı ortaya çıktı

08 Kasım 2019, Cuma 16:21
İstanbul'da eylem hazırlığında yakalanan terör şüphelilerinden ele geçirilen dijital malzemelerde, bombalı aracın nasıl yapılacağı ve patlatılacağına ilişkin bilgi ve görseller bulundu.

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesi sonrası, İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı törenlerine yönelik sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Ekim'de düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheli ile bu kişilerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden ele geçirilen dijital malzemelerde inceleme yapan uzman ekipler, bombalı aracın nasıl yapılacağı ve patlatılacağına ilişikin bilgi ve görseller buldu.

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin İdlib'de etkisiz hale getirilmesi sonrası Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında sansasyonel eylem arayışı içerisine oldukları öne sürülen 3 şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilerin çalıntı bir otomobili İstanbul Valiliği yakınlarına park ettikleri belirlenmiş, irtibatta oldukları anlaşılan 8 kişi daha gözaltına alınmıştı.

AA

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