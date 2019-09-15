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15 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Bu anlayışla AB zor

15 Eylül 2019, Pazar
AP üyesi Michael Gahler, Türkiye’de muhalefet ve medyanın baskı altında olduğunu söyleyerek, “Bu Türkiye, Avrupa’ya yaklaşan bir Türkiye değil. Bunlar onu Avrupa’dan ayırıyor” dedi.Yalta Avrupa Stratejisi (YES) Forumu’nda Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci ile ilgili konunun ele alındığı bölümde konuşan Avrupa Parlamentosu üyesi Michael Gahler, Türkiye’de muhalefet ve medyanın baskı altında olduğunu söyleyerek “Bu Türkiye, Avrupa’ya yaklaşan bir Türkiye değil. Bunlar onu Avrupa’dan ayırıyor. Bu bizim suçumuz değil” ifadesini kullandı. Burada konuşan Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, “Türkiye’de demokrasi ihlalleri olduğunu” söyleyen Almanya’nın Avrupa Parlamentosu üyesi Michael Gahler’e tepki gösterdi. Bağış, “Türkiye demokratik bir ülkedir. Demokrasilerde bazı şeyler yaşanabilir. Örneğin sizin ülkenizde, bir terör örgütünün bütün üyelerinin, ansızın cezaevi hücresinde intihar etmeye karar vermesi gibi. Böyle şeyler oluyor” dedi.

Yalta Avrupa Stratejisi (YES) Forumu’nda Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci ile ilgili konunun ele alındığı bölümde konuşan Avrupa Parlamentosu üyesi Michael Gahler, Türkiye’de muhalefet ve medyanın baskı altında olduğunu söyleyerek “Bu Türkiye, Avrupa’ya yaklaşan bir Türkiye değil. Bunlar onu Avrupa’dan ayırıyor. Bu bizim suçumuz değil” ifadesini kullandı. Burada konuşan Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, “Türkiye’de demokrasi ihlalleri olduğunu” söyleyen Almanya’nın Avrupa Parlamentosu üyesi Michael Gahler’e tepki gösterdi. Bağış, “Türkiye demokratik bir ülkedir. Demokrasilerde bazı şeyler yaşanabilir. Örneğin sizin ülkenizde, bir terör örgütünün bütün üyelerinin, ansızın cezaevi hücresinde intihar etmeye karar vermesi gibi. Böyle şeyler oluyor” dedi.

Son 6 kriteri yerine getirmemiz lâzım

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, daha önce Berlin’de yaptığı bir açıklamada, Türkiye-AB ilişkilerinin normalleşmeden öteye geçebilmesi için, “Burada sorumluluk bizde. Türkiye olarak kalan son 6 kriteri yerine getirmemiz lâzım” demişti. Kaymakcı, “Türkiye Almanya ilişkileri gerçek anlamda artık normalleşti diyebiliriz. Ama normalleşme bizim için yeterli değil. Bizim bunu daha da ileriye götürmemiz lâzım” ifadelerini de kullanmıştı.  Almanya’nın 2020’nin ikinci döneminde AB dönem başkanlığını üstleneceğine işaret eden Kaymakcı, “Yani Alman muhataplarımızla yaptığımız bazı temaslarda 2020 yılında Alman dönem başkanlığını değerlendirebileceğimizi söylüyorlar, Türkiye AB ilişkileri açısından. Ama Türkiye olarak bizim sabrımız yok. Biz hemen sonuç istiyoruz. Tabi sonuçlar almak için Türkiye’de bazı adımları atmamız gerekiyor” şeklinde konuşmuştu.

 

Etiketler: anlayış, AB
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