Bu kanunu geri çekin

AKP’nin kamu görevlerine atacaklar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması getiren 18 maddelik teklifi, 9 aylık beklemenin ardından Meclis gündemine alındı.

Meclis Genel Kurulu’nda teklifin geneli üzerinde gruplar adına konuşmalar yapıldı. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın İktidar grubunda birçok milletvekili de bu konuda hemfikir olmadığı için teklifin komisyondan dokuz ay sonra Genel Kurul’a indiğini belirterek, “Anayasa Mahkemesinin bunu iptal etmesini beklemeyin. Gelin, bu kanundaki o sıkıntılı maddeleri, hatta tümünü geri çekin; hep birlikte rahatlayalım. Ülkeye antidemokratik başka bir kanunu dikte etmeyelim” çağrısı yaptı. AA

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