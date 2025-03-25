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25 MART 2025 SALI - YIL: 56

Büyük tepki çeken provokasyon!

25 Mart 2025, Salı
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camisi ve haziresinde inceleme yaptı.

İBB protestolarında 123 polis yaralandı, 1133 şüpheli gözaltına alındı

 

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatının Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürdüğünü belirtti.

 

Polise taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişilerin tek tek tespit edildiğini belirten Gül, "Haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir. Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, hazirede zarar gören mezar taşlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Gül, paylaşımının ardından Saraçhane Parkı çevresindeki izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camisi ve haziresinde inceleme yaptı.

Caminin içi, avlusu, haziresi ve çevresini gezen Gül, oluşan zarara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Vali Gül, bölgede bulunan emniyet mensuplarıyla da sohbet etti.

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız inceleme yaptı

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da izinsiz gösterilerin yapıldığı Fatih'teki Saraçhane Parkı'na geldi. Burada görevli il emniyet müdür yardımcılarından bilgi alan Yıldız, parkın çevresini gezdi.

Daha sonra izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camisi'ne geçen Yıldız, haziredeki kabirlerde inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

İstanbul'da izinsiz gösteri yapan 71 şüpheli gözaltına alındı

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde 99 şüphelinin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçuna karıştığı belirlendi.

Ekiplerce, şüphelilerin yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 71 zanlı gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilere yönelik adli işlemler başlatılırken, 28 zanlıyı arama çalışması sürüyor.

AA

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