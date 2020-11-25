Bylock mahkûmiyetine Yargıtay’dan bozma kararı

Yargıtay; “Örgütsel kullanım olmadığı yönündeki savunmayı doğrulayan bylock içerikleri FETÖ/PDY üyeliği suçunun delili olamaz” kararı verdi.

Yargıtay kararında, “…somut dosyada sanık X’in kullandığını kabul ettiği … ID numaralı Bylock’ta sadece diğer sanık Y’nin ekli olması ve yazışma içeriklerinin örgütsel nitelikte olmadığının anlaşılmasına rağmen hatalı değerlendirmeyle sanığın, örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanıldığının kabul edilerek yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,” isabetsiz bulunarak sanık lehine bozmaya hükmedilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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