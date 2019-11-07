Camiler hiçbir ideolojiye alet edilemez... 10 Kasım'da siren çalınacaktı geri adım atıldı

DUA VE İBADET MAHALLERİ OLAN CAMİLERİ İDEOLOJİK DAYATMALAR İÇİN KULLANMA GİRİŞİMLERİNE GEÇİT VERİLMEMELİ.

EZAN SİSTEMİYLE SİREN

CAMİLERDE Cuma hutbelerini ve duaları ideolojik ve siyasî dayatmalara alet etme girişimleri tepkiyle karşılanırken, böyle birşeye meydan verilmemesi isteniyor.

Bu yöndeki girişimlerin en son örneklerinden biri, Çayırova Kaymakamlığı'nın “merkezî ezan sistemiyle entegre siren sistemi” ile ilgili yazısı oldu.

TEPKİ GERİ ÇEKTİRDİ

Merkezî ezan sisteminin 10 Kasım sirenleri için de kullanılmasını öngören söz konusu yazı tepkilere yol açınca geri çekildi ve Kocaeli Valiliği tarafından, ilgili kurumlara, merkezî ezan sisteminin 10 Kasım sirenlerinde kullanılmayacağını bildiren yeni bir yazı gönderildi.

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7 Kasım 2019 Yeni Asya 1. Sayfa