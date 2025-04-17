Can Atalay kararı tutanaklara eklendi

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu’nun önceki günkü birleşiminde, cezaevinde bulunan Gezi davası hükümlüsü Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesinin milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğuna dair hak ihlali kararı, CHP’li Katip Üye Sibel Suiçmez tarafından okundu.

Bu sırada AKP’liler itiraz ederek, tepki gösterdi ve CHP’lilerle gerginlik yaşandı. Kararın okunduğu ve tartışmaların yaşandığı bu bölüm, TBMM’nin internet sitesinden yayımlanan ham tutanaklarına da yansıdı. Ancak bir süre sonra tutanaklardan bu bölümün çıkarıldığı fark edildi. Bunun üzerine CHP ve TİP’ten tepki açıklamaları yapıldı. Yaklaşık 6 saatin ardından, çıkarılan bölümün tutanaklara yeniden konulduğu görüldü. Ankara - Anka

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