Çare İslam kardeşliğinde

Gazetemiz yazarlarından Cevher İlhan, Adıyaman Yeni Asya Vakfı’nda verdiği seminerde, alem-i islâmın tüm sorunlarının İslâm kardeşliğiyle çözülebileceğini söyledi.

Cevher İlhan’ın Adıyaman’da “Bediüzzaman’ın tesbitleriyle, Uhuvvet ve İslâm Kardeşliği” konulu seminerde, Alem-i İslâmın tüm sorunlarının çaresi olarak Bediüzzaman’ın “İslâm kardeşliği” üzerine inşa ettiği maddi ve mânevî işbirliğine bağlı olduğunu söyledi.

Saadet-i dünyeviye İslamiyette

Yeni Asya Adıyaman Temsilciliği’nde düzenlenen seminerde Cevher İlhan, bundan bir asır sene önce Osmanlı’nın dağılmasına çâreler aranırken, Bediüzzaman’ın, Müslüman ülkelerin demokrasiyi, hukuku, insan haklarını Kur’ân’daki temel târifleriyle ve Peygamberimizin (asm) hadislerinin izâhıyla yeniden tefsir ettiğini belirtip Müslümanların sahip çıkmalarının önemini anlattı.

Bediüzzaman’ın “İslâm kardeşliği” üzerine inşa edilecek maddi ve mânevî işbirliğine bağlı olduğunu ve “İstikbâlin hâkim-i mutlakı olan İslâmiyetle saadet-i dünyeviyeyi kazanacakları” müjdesinin bu şuura tahakkuk edeceği müjdesinin mânâsını hatırlattı Seminer, dinleyicilerin sorularına yine Bediüzzaman’ın tefsir ve izâhlarına göre verilen cevaplarla sona erdi.

MEHMET SITKI DENİZ - ADIYAMAN