Çavuşoğlu'ndan Macron'a: Söylediklerinin karşılığı yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "Barış Pınarı Harekatı'yla gerekli şeyleri söyledik, söylediği sözün bende karşılığı yok. Macron bu yalpalamalarla Avrupa'nın lider olamaz, liderlik doğallıkla olur, boyunu aşan söylemlerle ve eylemlerle olmaz" yanıtı geldi.

Çavuşoğlu, Macron'un 'Türkiye NATO müttefiklerinden dayanışma bekleyemez' açıklamasına "Barış Pınarı Harekatı'yla gerekli şeyleri söyledik, söylediği sözün bende karşılığı yok. Macron bu yalpalamalarla Avrupa'nın lider olamaz, liderlik doğallıkla olur, boyunu aşan söylemlerle ve eylemlerle olmaz. Merkel'in söylediği gibi Türkye bir NATO müttefkidir, müttefikin yanında dursun" ifadeleriyle yanıt verdi.

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