Ceza Hukuku Profesörü Koca: İddialar aydınlatılsın

Ceza Hukuku Profesörü Mahmut Koca, Sedat Peker’in iddiaları konusunda savcıların iddiaları ihbar kabul ederek kendiliğinden soruşturma başlatmaları gerektiğine dikkat çekti.

Sedat Peker’in iddialarına karşı yargının “pasif olduğu” savunulurken, Karar gazetesi yazarı Taha Akyol’a konuşan Ceza Hukuku Profesörü Mahmut Koca konuya ilişkin olarak, “Hukukumuzda Cumhuriyet savcısı ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez hemen işin gerçeğini araştırmaya başlamak mecburiyetindedir. Herkese açık olan bir platformda yayımlanan söz konusu konuşmalarda ileri sürülen iddiaların bir suç vak’asına ilişkin olması ve ortada bir suçun işlendiğine yönelik somut olaylara, delillere dayanan basit şüphenin bulunması halinde, savcılar bu iddiaları ihbar kabul ederek kendiliğinden harekete geçip soruşturmayı başlatmaları gerekir” açıklamasını yaptı.

HukukÎ bir engel yok

Koca, “Türkiye’de işlendiği iddia edilen bir suça ilişkin olarak soruşturmaya başlayabilmek için başka bir koşul, örneğin başka bir merciin talebi aranmamaktadır. Türkiye’de işlenen suçlarla ilgili olarak savcıların harekete geçmesini önleyen hukukî bir engel bulunmamaktadır. Nitekim basına yansıyan bilgilerden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili olarak soruşturma başlattığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu soruşturmanın kapsamlı şekilde yapılması, iddiaların doğru veya yanlış açıklığa kavuşturulması gerekir” ifadelerini kullandı.

Suç olarak tanımlanmalı

2014 yılında soruşturma devam ederken savcılara ve sulh ceza hâkimlerine emir ve talimat vermenin suç olmaktan çıkarılması ile ilgili Koca, “Şüphesiz soruşturma evresinde görev icra eden savcılar üzerinde de belirli bir yönde karar vermesi veya işlem tesis etmesi için talepte bulunulabilmekte ve böylece adaletin gerçekleşmesinin önüne geçilebilmektedir. Soruşturma görevini yapmakta olan süjelerin hukuka aykırı olarak etkilenmesi amacıyla gerçekleştirilen tutum ve davranışların da cezalandırılması gerektiği izahtan varestedir. Bu nedenle yapılacak bir kanun değişikliğiyle maddenin değişiklikten önceki haline getirilerek, soruşturma evresinde görevli olan süjeleri hukuka aykırı şekilde etkilemeye teşebbüs edilmesinin yeniden suç olarak tanımlanması yerinde olur” dedi.