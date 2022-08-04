Cezaevlerinde ihlaller sürüyor

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, ‘Marmara Bölgesi Hapishaneleri 3 Aylık Hak İhlalleri Raporu’nu sundu.

Raporda, bölgedeki cezaevlerinde 3 ayda bin 589 hak ihlalinin yaşandığına dikkat çekildi. artıgerçek’in haberine göre, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan hak ihlali raporunun, basından elde edilen bilgiler ve derneğe yapılan başvurular üzerinden hazırlandığı aktarıldı. Raporda, geçtiğimiz aylara göre hak ihlallerinin gün geçtikçe arttığına vurgu yapıldı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan hak ihlali raporunun 17 cezaevi üzerinden gelen başvurular üzerinden hazırlandığı, nisanda 26, mayısta 10, haziranda 55 olmak üzere toplam 91 başvurunun yapıldığı dile getirildi. Raporda öne çıkan bazı ihlaller arasında Çıplak arama: 18; Kitap, gazete ve dergilerin verilmemesi: 15; Açlık grevleri: 8 gibi başlıklar da dikkat çekiyor. Haber Merkezi

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