CHS’yi tartışmaya gerek yokmuş

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne (CHS) ilişkin, “Bu saatten sonra Türkiye’de olması gereken bu yeni sistemi yerleştirmektir. Performans değerlendirmesi yapılabilir ancak bir sistem tartışmasına gerek yoktur.” dedi.

Duran, SETA’nın düzenlediği, “Üçüncü Yılında 15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ ile Mücadele” sempozyumunda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Türkiye, bu darbeci kliklerin, vesayetlerin olmasına bir şekilde fırsat tanıyan eski sistemi değiştirdi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçti. Bu saatten sonra Türkiye’de olması gereken bu yeni sistemi yerleştirmektir. Bir yıl oldu. Performans değerlendirmesi yapılabilir ancak bir sistem tartışmasına gerek yoktur. Türkiye hem ekonomik atılımıyla hem reformlarıyla hem güçlü erkler ayrılığıyla hem de dış politikada iddiasıyla beraber yeni bir ufka doğru yürümektedir. Bunun en kısa vadesi 2023’tür. Daha ileriye yönelik olarak da Türkiye, kendi içerisini konsolide ederek güçlü bir demokrasiyle ama aynı zamanda genç nesillerinin eğitim ve istihdam alanlarında önünü açarak parlak bir geleceğe hazırlanmaktadır. 15 Temmuz bu bilincin bir işaret taşı olmuştur.”