Çiftçi nefessiz kaldı

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çiftçinin bankalara olan borcunun 185 milyar liraya çıktığını belirterek, “Çiftçi para kazanamadığı için borçlanarak ayakta kalmaya çalışıyor. Ama artık duvara dayanmış durumda, nefessiz kalmış durumda” dedi.

Çiftçinin yıllardır borcunu borçla kapattığını kaydeden Sarıbal, “AKP iktidarı işbaşına geldiği kartopu olan borçlar bugün çığ olmuş çiftçinin üzerine yıkılmıştı. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 2 milyon 589 bin çiftçinin toplamda 2,4 milyar lira olan banka borcu, çiftçi sayısı 2,1 milyona düştüğü halde, bugün 185 milyar liraya ulaştı. Çiftçinin bankalara olan borcu AKP döneninde 77 kat arttı” ifadelerini kullandı. Ankara - Recep Gören

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