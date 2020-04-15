Çiftçiler yasaktan muaf olmalı

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, bütün çiftçilerin sokağa çıkma yasağından muaf tutulması gerektiğini söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal üretimin yalnızca hasattan ibaret olmadığını vurgulayarak, “Yalnızca hasatta çalışanlar değil, bütün çiftçiler ve tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalıdır” diye konuştu. Tarımsal faaliyetlerin yoğun bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Bayraktar, “Çiftçimiz bu dönemde, hasat, gübreleme, fide dikimi, çapalama, sulama, ilâçlama, tekleme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bütün bu işlerin zaman kaybetmeden yapılması gerekmektedir. Çiftçilerimizin sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulması tarımsal üretim için çok önemlidir” şeklinde konuştu.

GIDA ÜRETİMİ HER ŞARTTA DEVAM ETMELİDİR

Üretim sürecinde bir günün bile çok değerli olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Cumartesi-Pazar da dahil olmak üzere, tarımda yasak, izin, tatil olmaz. Gıda üretimi her koşulda devam etmelidir. Çiftçilerimiz ve tarım işçilerimizin güvenliği ön planda tutulmalı, sosyal mesafe kuralına uyularak üretime devam etmeleri sağlanmalıdır” dedi.

HER AKSAKLIK ÜRETİCİMİZE ZARAR

Uygulanan tedbirler kapsamında alınan kararların talepte daralmaya sebep olduğunu, bu daralmanın üreticilere olumsuz yansıdığını belirten Bayraktar, “Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasadında çalışacaklar yasaktan muaf tutulmuştur. Tarım sektörünün pazarlama ayağı da ihmal edilmemeli, tarımsal üretimde üreticiden tüketiciye kadarki tüm süreç bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Tedarik zincirinde yaşanan her aksaklık üreticimize zarar vermektedir. Tarım ihmal edilirse bunun faturasını ülkemiz öder, tüketicilerimiz öder” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz