Çığda ciddî ihmaller var

Van’da 41 kişinin can verdiği çığ felâketine ilişkin hazırlanan raporda ciddi ihmaller olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin Van Barosu, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) ve Van-Hakkâri Tabipler Odası rapor açıkladı. Evrensel’in haberine göre, ihmalleri şöyle sıralandı: Birinci çığ oluştuktan sonra; böylesi durumlarda ilk elden oluşturulması gereken kriz masasının oluşturulmadan sürecin yönetilmeye çalışıldığı ve dolayısıyla krizin doğru yönetilemediği, Kriz masası oluşturulmadığından, yol güvenlik tedbirleri alınmamış olmasından kaynaklı birinci çığın gerçekleştiği alana, yetkili yetkisiz, donanımlı donanımsız herkesin gelişigüzel kurtarma faaliyetlerine katıldığı, Birinci çığdan sonra olay yerine giden kişilerin kimlik bilgilerinin kayıt altına alınmadığı, dolaysıyla çığ altında kalan kişilerin sayısına ve akıbetine sağlıklı ulaşılmasında sıkıntılar yaşandığı (…) Henüz ilk çığ felâketinden sonra alınması gereken tedbirlerin üçüncü gün alındığı, öncesinde alınmayan tedbirler, profesyonel kişilerce yapılmayan arama kurtarma çalışmaları ve ikinci çığdan sonra savrulan zırhlı araçların çarpmasıyla can kaybı ve yaralı sayısının arttığı tesbit edilmiştir.

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