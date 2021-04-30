Cumhurbaşkanı bütün memurların disiplin amiri oldu

Devlet memurlarının disiplin işleri için 39 yıldır uygulanan yönetmelik bütünüyle değiştirildi.

Yeni yönetmelikle, Cumhurbaşkanı’na bütün kamu idarelerinde görevli bütün memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisi verildi. Bir önemli değişiklikle de Büyükşehir Belediyesi Yüksek Disiplin Kurulu’nda olan devlet memurluğundan çıkarma cezası verme yetkisi İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’na devredildi. Ad, soyad, imza ve adres bulunmasa da somut delile dayanan ihbar ve şikâyetlere konu hakkında disiplin soruşturması başlatılabilecek. Ankara - Anka

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