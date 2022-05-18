Danışmanın kırmızı çizgisi Atatürk

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum kendisinin dünya görüşünü, “Ben yurtsever sol demokrat bir adamım, Atatürk hepimizin kırmızı çizgisidir, Türkiye benim kırmızı çizgimdir, Cumhuriyetin birikimleri benim vazgeçilmezimdir. Yeni anayasa çalışması bu birikim üzerine kurulacak. Cumhuriyet, laiklik, Atatürk üzerine kurulacak” sözleriyle tanımladı.

“50+1 İSTİKRARDIR” Seçimlerdeki 50+1 tartışmalarına da değinen Uçum, “50+1’den vazgeçilemez” diyen Uçum, “50+1, Türkiye’de hem siyasi istikrarın hem toplumsal istikrarın güvencesidir. Türkiye’de herhangi bir Cumhurbaşkanı adayının 50+1 alabilmesi için Türkiye’nin her kesimine hitap etmesi lazım.” ifadelerini kullandı.

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