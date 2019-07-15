Darbeye lanet hukuka davet

MEŞ’UM VE KARANLIK 15 TEMMUZ KALKIŞMASINI BİR KEZ DAHA LÂNETLERKEN, “DAHA ÇOK DEMOKRASİ VE HUKUK” ÇAĞRIMIZI TEKRARLIYORUZ.

Şehitleri rahmetle anıyoruz

15 Temmuz’un yıldönümünde, demokrasiyi korumak için canlarını feda eden asker, polis ve sivil şehitleri rahmetle anarken diyoruz ki: Türkiye demokrasi ve hukuka kast eden her türlü darbe niyet ve teşebbüsünü, ancak demokratik hukuk devletini daha da güçlendirip takviye ederek ve toplumun demokrasi -hukuk-adalet bilincini pekiştirerek bertaraf edebilir.

Hukuk ve adalete güven için

Demokratİk hukuk devletini güçlendirmenin en önemli şartlarından biri, toplumun hukuk ve adalete olan güvenini korumak ve geliştirmek. Bunun için, 20 Temmuz’da ilan edilip iki yıl uygulandıktan sonra kaldırılan, ama sonuçları hâlâ devam eden OHAL döneminde yol açılan geniş çaplı mağduriyetlerin daha fazla devamına meydan verilmemesi gerekiyor.