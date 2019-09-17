Davutoğlu’ndan sonra AKP’de art arda istifalar

AKP’li isimler sosyal medyada ‘siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır’ belgesini paylaşıyor.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun üç eski milletvekili ile istifa etmesinden sonra AKP’de istifalar hızla gelmeye başladı. Sosyal medya hesabından ‘siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır’ belgesi paylaşan isimlerden eski belediye başkanı Emin Özden, “Allah bir daha 1994’te oğluma ismini verecek kadar politik bir faniyi şaşırtıp sevdirmesin. Yanılmışız rabbim affetsin” notunu paylaştı. T24’te yer alan habere göre, AKP’nin ihraç istemiyle disipline sevk etmesinden sonra Ahmet Davutoğlu ile birlikte Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı istifa etti. Bu dört istifadan sonra eski vekiller de Davutoğlu’na destek vererek ayrıldı. Feramuz Üstün (Gümüşhane), İbrahim Turhan (İzmir), Cemalettin Kani Torun (Bursa) Ömer Ünal (Konya) ve Cesim Gökçe (Ağrı) istifalarını açıkladılar. Bu sayının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

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