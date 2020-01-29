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29 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Dayanıklı yapılar inşa edilmeli

29 Ocak 2020, Çarşamba
Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, “Depremlerin zararlarını azaltmanın en etkin yolu kaliteli, depreme dayanıklı yapılar inşa etmektir” dedi.

Türkiye’de standartlara uygun beton üretilmesi ve inşaatlarda doğru beton uygulamalarının sağlanması için 30 yılı aşkın süredir uğraş veren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 24 Ocak günü 20.55’te Elâzığ Sivrice’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası bir açıklamada bulundu. Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, depremlerin oluşturacağı zararları azaltmanın en etkin yolunun kaliteli ve güvenliği kanıtlanmış betonlarla depreme dayanıklı yapılar inşa etmek olduğuna dikkat çekerek “Artık fay hatlarını değil, depreme dayanıklı yapılaşmayı konuşmalıyız” dedi.

Çürük binalar ölüm sebebi

Uzun yıllardır kaliteli yapılaşmaya dikkat çektiklerini vurgulayan Işık, şu açıklamalarda bulundu: “2019 yılında yürürlüğe giren yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nı incelediğimizde nüfusumuzun yüzde 70’ten fazlasının deprem tehlikesi yüksek bölgelerde yaşamakta olduğunu görüyoruz. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşümün gerekli olduğu 6,7 milyon konuttan öncelikli olarak 1,5 milyonunun 5 yıl içerisinde kentsel dönüşüm kapsamında yenileneceğini açıklamıştır. Elâzığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Deprem insanları öldürmüyor, çürük binalar insanları öldürüyor.”

İstanbul – Yeni Asya 

 

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