Denetim değil, sansür

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na internet üzerinden yayın yapan televizyonları denetleme yetkisi veren yönetmelik yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, internet yayınlarını denetime ilişkin ifadelerin belirsiz olması ve üst kurul üyeleri tarafından sübjektif yorumlanabileceği eleştirileri alıyor. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, bu yönetmelikle birlikte radyo ve televizyonlarından ardından ilk kez internet mecrası ve isteğe bağılı yayınlar denetim altına alınacağını ifade ediyor. Taşçı, “Yazılı, görsel medya ve yayıncılığın sıkı denetim altına alındığı, ekran komiserlerinin canhıraş görev yaptığı, gazete manşetlerinin saray eşrafında belirlendiği ortamda internet boş geçilemezdi ve öyle de yapıldı. Uygulama yönetmeliği özgürlük alanını tıkayan bir yönetmelik olarak tarihe geçecektir” şeklinde konuştu.

“Türkiye sansür tarihinin en büyük adımı”

İnsan Hakları ve Anayasa Hukukçusu Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, “İnternet üzerinden televizyon yayıncılığına ilişkin RTÜK yönetmeliğini bir cümleyle tanımlayabilirim; “Türkiye sansür tarihinin en büyük adımı! Artık interneti RTÜK gözetleyecek. Ancak sorun şu ki RTÜK’ün teknik alt yapısı ve insan kaynağının bu konuda yeterliliği tartışmalıdır. Göç yolda düzülecek ama sübjektif ölçütlerle denetim yapılacak. Bu denetimin sınırları, uygulama esnasında belirlenecek” dedi. VOA’ya konuşan Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yaman Akdeniz ise, bu düzenlemenin RTÜK’e internet sansürü yetkisi verdiğini söyledi.