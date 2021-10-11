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11 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

"Denge ve denetleme kalkınca bedeli ağır oldu"

11 Ekim 2021, Pazartesi 00:03
Denge ve Denetleme Ağı Genel Koordinatörü Hayriye Ataş, “Her zorluk bize öğretti ki denge ve denetleme mekanizmaları bertaraf edildiğinde bedeli ağır. Sorunlarımıza ortak akılla makul çözümler bulmak istiyorsak, kutuplaşmanın kolaycılığına kaçmamalıyız” dedi.

Türkiye’de denge ve denetleme sisteminin güçlenmesi, demokrasi kültürünün gelişmesi için çalışan 300’e yakın sivil toplum kuruluşunun üye olduğu Denge ve Denetleme Ağı (DDA) 10’uncu yaşına bastı. 

ORTAK BİR AMAÇ İÇİN BİR ARADAYIZ

DDA’nın yeni dönemde yapacağı çalışmalara ilişkin bilgilerin de verildiği resepsiyona DDA üyesi sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanında siyasetçiler, büyükelçilik temsilcileri ve gazeteciler de katıldı.

10’uncu yıl resepsiyonunda ilk sözü alan DDA Genel Koordinatörü Hayriye Ataş, “Denge ve Denetleme Ağı bildiğimiz platformlara, sivil toplum örgütlerine hiç benzemiyor. Bizler Türkiye’nin dört bir yanından farklı alanlarda çalışan, farklı siyasî görüşlere sahip yüzlerce örgüt kendi gündemimizin ötesinde ortak bir amaç için bir aradayız. Türkiye’de olgun, tabandan gelişen demokrasinin inşası için önem arz eden denge ve denetleme sisteminin güçlendirilmesi için uzun yıllardır bir arada çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin geride kalan 10 yılda güç ve zor dönemlerden geçtiğini belirten Ataş, “Her zorluk bize öğretti ki denge ve denetleme mekanizmaları bertaraf edildiğinde bedeli ağır. Ve bu bedeli hep beraber ödüyoruz. Sorunlarımıza ortak akılla makul çözümler bulmak istiyorsak bir arada yaşama iradesini kaybetmemeli, kutuplaşmanın kolaycılığına kaçmamalıyız” dedi.

DDA’YA DEMOKRATİK DİRENÇ ÖDÜLÜ

İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı Türkiye Direktörü Malin Stawe da gecede yaptığı konuşmada Denge ve Denetleme Ağı’nın çok sayıda sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren yapısının özgünlüğüne dikkat çekti ve şunları söyledi: “Denge ve Denetleme Ağı, ‘Farklı düşünüyoruz bir arada çözüyoruz’ mottosunu hem iç mekanizmalarına hem de toplumun tümüne yansıtıyor. Bugün Türkiye’nin kutuplaşmış siyasî kültüründe bu başlı başına cesur bir ifade.” Stawe, DDA’ya bir sembolik ödül de vermek istediğini ifade ederek şöyle konuştu: “Bildiğiniz gibi bu hafta Nobel ödülleri verildi. Ben de burada sembolik bir ödül anons etmek istiyorum. Demokratik Direnç Ödüllerini DDA’ya vermek istiyorum.” 

Etiketler: denge ve denetleme
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