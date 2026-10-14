Depoda bekletildikleri ortaya çıkmıştı - F-35’lerin yazılımı eskidi

Parası ödenmesine rağmen Türkiye’ye teslim edilmeyen 6 adet F-35A Lightning II savaş uçağı ABD’deki hangarlarda tutuluyor.

Türkiye, Rusya’dan S-400 alması üzerine 2019’da programdan çıkarıldı. ABD’ye 1.4 milyar dolar ödeyen Türkiye’nin 40 adet siparişinden kalan 34 uçak ABD tarafından alındı. Uçaklara dair yeni bir iddia ortaya atıldı. 7 yıldır hangarlarda bekleyen uçakların “şimdiden eskidiği” öne sürüldü. Savunma ve güvenlik konularında haberler yapan Malezya merkezli Defence Security Asia sitesi, bu altı uçağın Lot 10 ve Lot 11 modelleri olduğuna dikkat çekti. Siteye göre, söz konusu modellerde yeni F-35’lerde kullanılan Technology Refresh 3 donanımı bulunmuyor. Bu sebeple yeniden hizmete girmeleri için detaylı bir bakımın yanı sıra önemli yazılım ve donanım güncellemeleri gerekecek. Ayrıca pilotlar ve bakım personeli de bu yenilemelere göre yeniden eğitilecek. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 269

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.