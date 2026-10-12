DP Genel Başkanı Uysal, Norveç’teki yolsuzluk istifasını hatırlattı: “Siyaset, imtiyazın değil, mesuliyetin makamıdır”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Norveç’te parlamento başkanının kamu konutu kullanımına ilişkin tartışmaların ardından 2021 yılında istifa etmesi üzerinden Türkiye’deki yolsuzluk iddialarına ve siyasî sorumluluk konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uysal, şunları kaydetti: “Norveç’te 11 kilometrelik mesafe, Parlamento Başkanı’nın istifasına yetiyor, bizdekilerin gözü milyar dolarlarla doymuyor. Mesele bir daire, birkaç metrekare yahut birkaç kilometre meselesi değil; kamu ahlakı, siyasî sorumluluk ve hesap verebilirlik meselesidir. Devletin itibarı, yönetenlerin kendileri için oluşturdukları ayrıcalıklarla değil, millete karşı taşıdıkları sorumlulukla ölçülür. Peki ya Türkiye’de milyarlarca liralık fon vurgunları, kamu kaynaklarının talanı, yolsuzluk iddiaları(!) ve mağdur edilen milyonlarca vatandaşımız? Küçük bir kural ihlalinin siyasî sorumluluk doğurduğu ülkeler var; bir de büyük skandalların karşısında sorumluluğun sahipsiz kaldığı ülkeler...” Ankara - Mehmet Kara

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